Tutta får toppkarakter etter Solheim-triumfen: – Enkelt og greitt legendarisk

Den norske golfveteranen stod bak den avgjerande putten og vart den store helten då Europa tok den første sigeren sin i den prestisjefylte lagkonkurransen sidan 2013. Etter at dei umiddelbare jubelscenene hadde lagt seg, la ho til stor overrasking opp på direkten.

I etterkant av bragda på Gleneagles i Skottland har lovorda hagla rundt det mange såg på som eit høgst usikkert europeisk kort i Solheim Cup.

Den erfarne golfjournalisten Alan Shipnuck, som jobbar for GOLF Magazine og nettstaden golf.com, har sett karakter på alle Solheim Cup-deltakarane i helga. Suzann Pettersen er åleine om å få toppkarakteren «A++».

Nær pensjonert

«Som eit kapteinsval som knapt har spelt det siste året som følgje av at ho fødde ein son, var Pettersen allereie i ein utsett posisjon. Å levere sigeren for Europa med ein birdie er kort og godt legendarisk», skriv Shipnuck i grunngivinga si.

Han trekker òg fram den norske golfdronninga i grunngivinga for at Europa-kaptein Catriona Matthew får «A+» for disposisjonane sine.

«Det å ta ut nær pensjonerte Pettersen kunne i ettertid ha vore det mest diskutable kapteinsvalet i Solheim-historia, men Matthew visste tydelegvis kva ho gjorde», skriv den erfarne golfjournalisten.

Svarte tvilarane

Mange lét seg forundre då Matthew i tolvte time fann plass til Pettersen i Solheim-mannskapet sitt. Den norske profilen hadde til gode å markere seg på resultatlistene etter at ho gjorde comeback etter barnefødsel i sommar.

På Gleneagles takka 38-åringen for tilliten og svarte tvilarane på beste måte. I karrierens niande Solheim Cup-start bidrog ho til to viktige europeiske poeng og sette sjølv den endelege spikaren i den amerikanske kista.

Totalt enda Pettersen karrieren med solide 21 poeng på 36 Solheim Cup-kamper. 18 sigrar, seks uavgjort og 12 tap er den imponerande fasiten. Det gjer Tutta til ein av dei store i turneringa si historie.

