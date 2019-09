Rosenborg med klart mål i europaligaen: – Vi skal gå vidare

sport

– Målsettinga må vere å gå vidare. Vi må ikkje vere redde for å setje oss slike mål. Spesielt dei to første kampane blir viktige, mot LASK borte og PSV heime. Får vi med oss fire poeng der er det bra. Det blir dei to nøkkelkampane.

Det seier André Hansen etter 3-1-sigeren over Lillestrøm, Rosenborgs sjuande strake heimesiger. Han seier at Rosenborg har komme i ei spennande gruppe. PSV, Sporting Lisboa og LASK Linz er saman med Rosenborg i gruppe D.

– For publikum er det kjente lag. Det er mange gode og ukjente lag i europaligaen, og ikkje alle appellerer til det norske publikummet og RBK spesielt fordi dei har vorte litt godt vant, seier Hansen og refererer til dei «gode gamle dagane», då Rosenborg møtte Chelsea, Milan og Borussia Dortmund i meisterligaen.

Moglegheiter mot LASK

No ventar ukjente LASK Linz torsdag i Austerrike. Dei vart nummer to i den austerrikske ligaen i fjor, og har opna denne sesongen med fem sigrar, ein uavgjort og eitt tap.

Eirik Horneland meiner RBK har gode sjansar til å vinne oppgjeret på bortebane torsdag.

– Eg trur vi har moglegheiter mot LASK, ja. Vi må opp på eit høgare nivå mot LASK enn det vi viste mot LSK. Vi må førebu oss maksimalt.

Horneland meiner ambisjonane om å ta seg vidare burde vere til stades.

– Absolutt, svarer Horneland på spørsmål om målet er å ta seg vidare.

– Ambisjonane våre skal vere å konkurrere i den gruppa der. Sporting er det beste laget, så blir det eit race om dei tre andre om 2.-plassen, held Horneland fram.

– Skal vise LASK at vi er eit mykje betre lag

Bjørn Maars Johnsen opna RBK-målkontoen med to scoringar mot LSK. Også han meiner oppgjeret på torsdag blir særs viktig.

– Det blir ein veldig viktig kamp torsdag, for å ta tre poeng i første kamp. Vi skal vise LASK at vi er eit mykje betre lag enn dei. Kampar som desse er så viktige, seier Johnsen og legg trykk på ordet må.

Even Hovland seier dette om ambisjonane til klubben:

– Vi må få med oss gode resultat borte, så skal vi plukke trepoengarar her heime. Vi må vere på stasjonen når toget går, det blir viktig.

