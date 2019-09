Knallsterk PGA-avslutning av Hovland

sport

Etter at alle av dei 67 spelarane som hadde greidd fredagens cut hadde fullført, enda 21-åringen på ein delt 9.-plass. i PGA-tourens sesongopning.

Hovland gjekk dei tre første rundane i turneringa på 68 slag, og totalt enda han dermed 12 slag under par med sine 268 slag. Nordmannen låg på 39.-plass før avslutningsrunden i USA. Han har vist ein tendens til å avslutte turneringane sine svært bra.

– Eg har berre spelt ganske gjennomført, så det har vore ei ganske kul oppleving, samanfatta Hovland beskjedent si første PGA-turnering.

Vinnar av det heile var 20 år gamle chilenske Joaquin Niemann som gjekk runden på søndag på like mange slag som Hovland, men som totalt enda på 21 slag under par på The Greenbrier-anlegget i White Sulphur Springs i West Virginia.

Ifølgje PGAs twitterkonto var dette Hovlands 17. runde på rad med ein runde på under 70 slag. Dermed tangerte han Bob Estes rekord frå 1983 med tal på PGA-rundar på 60-talet.

– Eg tenkte eigentleg ikkje på det. Eg ville trudd det var litt lågare. Eg veit ikkje. Eg vart proff rett etter skulen i sommar, seier Hovland, for å forklare at han ikkje eigentleg kan forklare korleis han slo rekorden såg tilsynelatande problemfritt.

Han seier banene dei har spelt så langt har «vært temmelig greie».

– Ikkje så mykje vind og ganske mjuke greenar, seier Hovland.

Viktor Hovland debuterer på europatouren kommande veke. Då skal han delta i det europeiske PGA-meisterskapen.

(©NPK)