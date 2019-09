Ødegaard om draumemålet: – Det var galskap

sport

Den norske landslagsprofilen var den store spelaren i kampen då Real Sociedad overraskande slo serieleiar Atlético Madrid 2-0 i La Liga. Først sende han heimelaget i leiinga etter ein snau time, og tre minutt etter slo han frisparket som enda med at Nacho Monreal sette inn 2-0.

I eit stort intervju med lokalavisa Diario Vasco kallar Ødegaard det å score mot den meritterte hovudstadsklubben «galskap». Samtidig hugsar han lite av kva han tenkte i sekunda forut for og etter det viktige målet.

– Ingen aning. Det var ein augneblink med galskap, og du veit ikkje kva du skal tenke, ​​i det minste hugsar eg ikkje. Eg vart riven med fordi det var ein veldig fin augneblink, seier Ødegaard.

Ære

Han vart den første som scora mål på Real Sociedads ombygde heimearena. På spørsmålet om korleis det kjennest, svarer drammensaren:

– Lykke, meir enn noko anna. Eg kan berre seie at eg er veldig stolt over å ha skrive meg inn i historia til klubben, det er ei sann ære for meg og ein grunn til at eg skal bli lykkeleg i denne byen.

Ødegaard kallar laurdagen «perfekt for meg, perfekt for laget».

– Vi visste på førehand at Atletico kom til gi oss kamp, fordi dei er eit sterkt lag, men vi gjorde ein veldig god jobb, seier landslagsprofilen.

Ideell rolle

Dagen etter draumedebuten fekk han toppkarakter på spelarbørsane i Spanias tre største sportsaviser. Nordmannen merka òg støtta frå publikum på tribunen.

– Det var veldig spesielt, stemninga var fantastisk og stadion er fantastisk. Det var ein av dei mest spesielle dagane i idrettskarrieren min, det er eg ikkje i tvil om, seier han til Diario Vasco.

Ødegaard er leigd inn frå Real Madrid for to sesongar, men avtalen kan bli broten av begge partar sommaren 2020. 20-åringen er samtidig klar på at han har funne seg godt til rette i den nye klubben sin.

Rolla han har fått offensivt på midtbanen av trenar Imanol Alguacil, er heilt ideell.

– Ja, eg er komfortabel der, og det er det viktigaste. Eg trur det er eit ideelt stad å utvikle fotballen min, seier Ødegaard, men er tydeleg på at han òg kan ha andre roller.

