WADA støttar forsking rundt astmamedisin

Bruken til toppidrettsutøvarar av astmamedisin har skapt debatt. No skal ein prøve å finne svar på om slik medisin kan gi utøvarar eit konkurransefortrinn.

Jürgen Steinacker, professor i idrettsmedisin ved universitetet i Ulm, stadfestar overfor Nettavisen at WADA har løyvd 315.000 dollar til forsking på effekten av astmamedisin.

Steinacker skal leie forskinga. Han fortel at det frå før finst lite forsking på temaet, og at den forskinga som eksisterer er ufullstendig.

– Vi har ingen ordentleg kunnskap om den verkelege effekten astmamedisin har på yteevna. Vi er takknemlege for at WADA finansierer studien, seier han.

Mange utøvarar i ulike idrettar nyttar astmamedisin etter å ha fått medisinsk fritak. Meininga er at personar med astmadiagnose skal ha moglegheit til å konkurrere på like vilkår som friske utøvarar, men det har vorte spekulert i at astmamedisin gir ein prestasjonsfremjande effekt og at utøvarar som nyttar slike medikament kan få ein fordel.

Forskinga i Ulm, som først vart omtalt av ARD, skal få fakta på bordet.

Ei rekke norske langrennsløparar er blant dei som har astmadiagnose og lov til å nytte astmamedisin. Det har ført til kritikk frå fleire hald, og særleg frå den polske løparen Justyna Kowalczyk, som har vore svært kritisk til norsk bruk av astmamedikament.

Ifølgje ARD hadde 7,7 prosent av utøvarane i vinter-OL i 2006 fritak som følgje av astmadiagnose. Desse utøvarane vann 14,4 prosent av medaljane i leikane. Fire år tidlegare var tala endå meir oppsiktsvekkjande, høvesvis 5,2 og 15,6 prosent.

TV-kanalen melder at 24 idrettsfolk på høgt nivå, men ikkje landslagsnivå, skal delta i undersøkinga. Nokon vil få verkeleg astmamedisin, andre placebo.

