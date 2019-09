Småsjuk Tutta klar for Solheim-spel

sport

Fredag vart 2019-utgåva av Solheim Cup innleidd med fire foursomekampar. Europa-kaptein Catriona Matthew fann ikkje plass til Suzann Pettersen i sine fire parkonstellasjonar. Den norske profilen, som har slite med sjukdom dei siste dagane, får derimot sjansen i fourballkampane som no ventar.

Totalt skal åtte europeiske og like mange amerikanske spelarar i aksjon fredag ettermiddag. I fourball skal to og to spelarar frå kvart lag spele saman. Her slår spelarane på kvar sin ball, og den beste ballen frå kvart lag blir teljande på kvart hol.

Med seg som makkar får Suzann Pettersen nederlandske Anne Van Dam. Motstandarar blir Lizette Salas og Danielle Kang.

Småsjuk

Tutta har slite med sjukdom den siste tida. På pressekonferansen på torsdag stilte ho nærast utan stemme.

Laurdag skal det òg spelast foursome- og fourballkampar i Solheim Cup, før avgjerda i Solheim Cup fell i form av tolv singelkampar søndag.

Suzann Pettersen var tidlegare denne sesongen tilbake i golfsirkuset etter barnefødsel. Ho var i utgangspunktet tiltenkt rolla som visekaptein på det europeiske laget, men Europa-kaptein Catriona Matthew trekte overraskande Tuttas namn opp av hatten då ho skulle komplettere troppen på tolv spelarar.

Solheim Cup-veteran

Dermed fekk den norske veteranen ei meir framståande rolle enn ho opphavleg hadde sett for seg på Gleneagles i Skottland denne helga.

38-åringen speler Solheim Cup for niande gong.

Europa har ikkje vunne Solheim Cup på heimebane sidan 2011. Då leverte Pettersen heilt avgjerande bidrag på vegen mot sigeren.

Dei to siste utgåvene har enda med amerikansk triumf, medan Europa tok ein knipen 2013-siger på bortebane i turneringa, som blir spelt annakvart år.

