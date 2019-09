sport

Det er ikkje uvanleg at spelarar på utlån ikkje får vere på banen mot klubben som eig dei. Det tok òg ganske lang tid før det spørsmålet var definitivt løyst for Ødegaard.

Han er lånt ut til Real Sociedad.

– Det gir jo meining at ein skal kunne spele mot alle når ein er lånt ut. Ein er jo del av eit anna lag. Eg følte at det var ganske naturleg og ikkje at det var noko problem heller sjølv om eg ikkje fekk det stadfesta med ein gong, siger Ødegaard til NTB.

Han kallar det «ganske kult, men ikkje så viktig» at han får moglegheita mot Real Madrid. Første kamp går i den spanske hovudstaden 24. november.

20-åringen er lånt ut for to sesongar. Real Madrid kan hente han heim etter denne sesongen.

Heimedebut

Onsdag trena Ødegaard for første gong på den ombygde Anoeta-arenaen. Han er no hypermoderne, intim, delvis overbygd for å stoppe regnet og med plass til vel 40.000 tilskodarar.

Atlético Madrid kan kanskje ta ligagullet år. Det vil i så fall vere andre gong under den argentinske trenaren Diego Simeone. Han er den best betalte fotballtrenaren i verda og tener cirka 350 millionar kroner i året.

Atlético er eitt av Europas gjerrigaste topplag med berre 29 baklengsmål på 38 seriekampar førre sesong.

Ødegaard kjem ikkje til å få mykje plass. Kampen blir sannsynlegvis hans hittil mest utfordrande på klubbnivå. Han var banens beste i EM-kvalkampen mot Sverige (1–1) søndag.

Real Sociedad spelte dei tre første seriekampane borte i haust og står med fire poeng.

