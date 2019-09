Tutta om å spele Solheim Cup: – Lettare å kontrollere kjenslene

sport

38-åringen, som tidlegare denne sesongen var tilbake i golfsirkuset etter barnefødsel, var i utgangspunktet tiltenkt rolla som visekaptein på det europeiske laget i den tradisjonsrike duellen mellom USA og Europa.

Europa-kaptein Catriona Matthew trekte likevel Pettersens namn opp av hatten då ho skulle komplettere troppen på tolv spelarar. Dermed fekk den norske veteranen ei meir framståande rolle enn ho opphavleg hadde sett for seg på Gleneagles i Skottland denne veka.

Hos Tutta vart samtidig tanken om å spele karrierens niande Solheim Cup sådd i juli. Då spelte 38-åringen ei lagturnering saman med nettopp Europa-kaptein Matthew i den amerikanske delstaten Michigan.

– Første gongen eg tenkte på å spele her, var då eg spelte saman med «Beany» (Matthew) i Midland. Då innsåg eg at eg hadde sakna dette mykje i den pausen eg hadde tatt, seier Pettersen til Europa-lagets Twitter-konto.

Langt fråvær

Fredag går ho laus på den niande utgåva til karrieren av Solheim Cup. Tutta er glad for tilliten ho har fått – og føretrekker rolla som speler framfor å vere Matthews høgre hand.

– Eg vil definitivt heller spele enn å vere visekaptein. Det er lettare å kontrollere kjenslene når du er ute på banen enn når du sit på rumpa og ikkje har noko kontroll. Eg er definitivt glad for å spele, smiler 38-åringen.

For mange var valet av Pettersen ei overrasking. Den norske veteranen har til gode å prege resultatlistene etter comebacket.

Til amerikanske Golf Channel meir enn antydar den tidlegare golfspelaren Paige Mackenzie at prestasjonane til 38-åringen blir ein nøkkel for Europa i årets Solheim Cup.

– Det kontroversielle valet var Suzann Pettersen. Det er openberra at ho har hatt ein stor og viktig nærvær i Solheim Cup, men ho har ikkje hatt ein stor og viktig nærvær på LPGA-touren dei siste to åra, seier ho – og legg til:

– Ho har ikkje berre hatt mindre gode resultat, ho har ikkje hatt noko resultat i det heile.

Forsvarar valet

Europa-visekaptein Laura Davies er på si side trygg på at den norske profilen til laget kjem til å levere, og ho forsvarer avgjerda om å gi Pettersen sjansen.

– Solheim Cup-historia hennar, spelet hennar og haldninga hennar er fantastisk for Solheim Cup. Eg har høyrt folk seie at ho var eit overraskande val, men ikkje for oss, sa Davies då ho møtte pressa nyleg.

Ho er klar på at det var brei semje om at Tutta skulle med på laget.

– Beany spurde oss alle saman, og vi sa alle ja. Kvifor skulle vi ikkje ønske å ha Suzann på laget? Ho har ikkje spelt mange turneringar, men matchplay er annleis. Du treng ikkje setje saman 72 hol, noko som ville vore vanskeleg for nokon som ikkje har spelt på lenge, men i 18 hol med matchplay ville eg valde Suzann kvar einaste gong, sa Davies – og la til:

– Eg ville aldri nokon gong tvilt på Suzann.

Første heimesiger sidan 2011

Europa har ikkje vunne Solheim Cup på heimebane sidan 2011. Då leverte Suzann Pettersen heilt avgjerande bidrag på vegen mot sigeren.

Dei to siste utgåvene har enda med amerikansk triumf, medan Europa tok ein knipen 2013-siger på bortebane i turneringa, som blir berre spelt annakvart år.

Fredag startar 2019-utgåva av Solheim Cup med fire fourballkampar, der to spelarar frå kvart lag speler mot kvarandre. Alle dei fire spelarane i kvar kamp speler med kvar sin ball, men berre den beste innanfor kvart lag tel.

Fredag ettermiddag skal det så blir spelt foursomekampar, der også to og to spelarar frå kvart lag speler saman. Her slår spelarane annankvar gong på den same ballen.

Laurdag byr på same program, før avgjerda fell i form av 12 enkeltkampar søndag.

