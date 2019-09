Rådet golfprofilen hadde til Hovland: – Ver meir egoistisk!

sport

Torsdag innleier dei beste golfspelarane i verda sesongen i White Sulphur Springs i den amerikanske delstaten West Virginia. I startfeltet er det for første gong i historia to norske spelarar.

Viktor Hovland og Kristoffer Ventura sikre seg begge PGA-tourkortet i sommar og kan sjå fram til å måle krefter med Tiger Woods og resten av verdseliten i vekene og månadene som kjem.

Hovland har for lengst vist at han held nivået til stjernene, og før PGA-touropninga blir han av bookmakerane lansert som spelaren med nest største sjanse for å gå til topps i turneringa i West Virginia.

Berre amerikanske Bryson DeChambeau gir lågare odds ved siger enn nordmannen.

Fekk råd

Med til historia høyrer det at langt frå alle dei mest meritterte spelarane i golfsirkuset deltar i opningsturneringa. Tiger Woods er blant dei som ikkje blir å sjå. Han gjennomgjekk nyleg ein kneoperasjon og er ikkje venta tilbake i spel før lengre ut på hausten.

Før turneringa har Hovland fått råd av betydeleg meir meritterte Charles Howell III. Den 40 år gamle amerikanaren har lang fartstid på PGA-touren.

– Eg har spelt nokre treningsrundar med Charles, og han har vore fantastisk mot meg. Han har vore med her ute i 20 år no, og det har vore gøy å vere rundt han, seier Hovland til golfdigest.com.

Om råda han fekk av den meritterte amerikanaren, seier den unge nordmannen:

– Han bad meg om å vere meir egoistisk der ute. Du vil gjerne vere ein hyggeleg fyr og snakke med alle, men tida er verdifull. Du må senke hovudet og gjere jobben din. Det er i grunn derfor vi er her.

Jobbar med saka

21-åringen, som på kort tid har vorte ein yndling i golfsirkuset ein blid og omgjengeleg veremåte, er samtidig ikkje heilt sikker på om han er i stand til å leve etter rådet frå Howell.

På spørsmål om korleis ei egoistisk utgåve av han sjølv vil sjå ut, svarer han:

– Godt spørsmål. Det jobbar eg framleis med.

Når nordmannen så blir utfordra på om han i det heile veit kva det vil seie å vere egoistisk, trekker han på skuldrene.

– Eg veit ikkje heilt korleis eg skal gripe det an.

Torsdag skal Hovland og PGA-kompis Ventura uansett la golfkøllene stå for snakkinga i Virginia.

