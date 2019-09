Italiensk trenarstjerne om garderobe-trøbbel: – Eg er sjokkert

sport

Napoli tar imot Sampdoria i Serie A laurdag, og neste veke er Liverpool motstandar i meisterligaen. Torsdag posta Napoli eit bilde av garderobeanlegget til klubben i sosiale medium. Det viste uferdige vegger og golv, i tillegg til at det mangla både vaskeservantar og elektriske installasjonar.

Den italienske storklubbens heimearena Stadio Sao Paolo, som er kommunalt drive, gjennomgjekk nyleg omfattande renovering før Universiaden skulle arrangerast der.

Napoli-president Aurelio De Laurentiis har den siste tida vore i tottane på borgarmeisteren i byen Luigi de Magistris over tilstanden på stadionet. Klubben spelte dei to første ligakampane denne sesongen på bortebane slik at arbeidet skulle bli ferdige.

Torsdag rykte Napoli ute med ei melding der trenar Carlo Ancelotti hamrar laus på dei ansvarlege bak renoveringa.

– Eg aksepterte førespurnaden til klubben om å spele dei to første kampane på bortebane, slik at jobben kunne gjerast ferdig som lova. Du kan bygge eit hus på to månader, men dei klarte ikkje å renovere garderobane, torar trenarstjerna.

– Kvar skal vi skifte før kampane mot Sampdoria og Liverpool? Eg er sjokkert over inkompetansen til folka som styrer dette arbeidet, held han fram.

Ein talsmann for styresmaktene i Napoli seier til nyheitsbyrået AP seier at det ikkje er noko uferdig arbeid i garderoben som skal nyttast av bortelaget. Verre er det tilsynelatande der Ancelottis menn skal halde hus.

(©NPK)