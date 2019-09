Ellevill pengebruk i europeiske klubbar

sport

Det er ein ny rapport frå Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som dokumenterer klubbane sin aktivitet i overgangsvindauget.

Rapporten viser at klubbane som spelar i dei to store europeiske turneringane, Europaligaen og Meisterligaen, stod bak godt over halvparten av pengebruken på nye spelarar.

Dei 80 klubbane som skal i aksjon i dei to turneringane, brukte nær 40 milliardar kroner (3,92 milliardar euro), som er 58 prosent av det totale beløpet.

I rapporten kjem det òg fram at beløpet som er brukt til å handle spelarar er 29 prosent høgare enn førre sommar, og 19 prosent over den førre rekorden sett i 2017.

Summane inkluderer ikkje pengar betalt til agentar.

Forsvars- og angrepsspelarar var dei mest omsette (70 prosent), og klubbane viste ei klar interesse for yngre spelarar. Spelarar mellom 21 og 24 år stod for om lag halvparten av alle overgangar (47 prosent), medan berre sju prosent var over 28 år.

(©NPK)