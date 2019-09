Clijsters varslar overraskande comeback

sport

Det stadfestar 36-åringen i ein WTA-podkast torsdag.

– Kjærleiken til idretten er openbert framleis til stades, seier Clijsters, som har vunne ikkje mindre enn fire Grand Slam-turneringar i sin innhaldsrike karriere.

Ho er samtidig ikkje hundre prosent sikker på om ho klarer å komme opp på det nivået ho ønsker dersom eit comeback skal vere aktuelt.

– Eg føler ikkje at eg må bevise noko, men eg vil utfordre meg sjølv og vere sterk igjen, seier Clijsters.

Den tidlegare verdseinaren sjokkerte tennismiljøet då ho la opp allereie som 23-åring i 2007. Grunngivinga var at ho ønskte å stifte familie.

I 2009 gjorde ho comeback og tok to nye Grand Slam-triumfar, før karrieren igjen vart avslutta i 2012. No er det altså duka for eit nytt forsøk på å nå verdstoppen.

(©NPK)