Sør-Korea ber IOC forby japansk flagg i eige OL, samanliknar med hakekorset

I eit brev til IOC-president Thomas Bach uttrykker den sørkoreanske regjeringa «djup skuffelse og bekymring» over planane til japanarane om å tillate bruk av flagget på arenaer og i andre samanhengar under sommarleikane på heimebane.

Brevet er sendt av Sør-Koreas departement for kultur, idrett og turisme.

Representantar for den sørkoreanske OL-komiteen bad førre månad OL-arrangøren for neste år om å forby flagget, men organisasjonskomiteen i Tokyo slo raskt tilbake ved å vise til at bruken er utbreidd i Japan og ikkje blir sett på som ei politisk handling.

Flagget, som viser ei raud sol med 16 strålar som strekker seg utover, blir mislikte sterkt av mange sørkoreanarar. Årsaka er Japans kolonistyre over Koreahalvøya i perioden 1910 til 1945.

I brevet som nyleg vart sendt til IOC-president Bach skriv sørkoreanske styresmakter at flagget er eit umiskjenneleg politisk symbol som er omfamna av japanske høgreekstreme som rettar sinnet sitt mot koreanarar og andre utanlandske statsborgarar.

Vidare heiter det at flagga vekker minne om «historiske arr og smerte for folket i Sør-Korea, Kina og andre asiatiske land som har opplevd Japans militære aggresjon i krigstid, på same måte som hakekorset minner europearane om marerittet frå andre verdskrig».

Det blir òg vist til at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har valt å forby flagget brukt under internasjonale kampar.

