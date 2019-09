Klart for storkamp i Las Vegas mellom Wallin og Fury

sport

– Det er endeleg tid for å vise at eg høyrer heime her, seier Otto Wallin i Las Vegas, før sin første, skikkeleg store kamp.

Wallin seier han er inspirert av faren og av noverande verdsmeister Andy Ruiz Jr., som i juni i år slo Anthony Joshua og vart verdsmeister i WBO, WBA og IBF, ein sjokksiger i bokseverda. Wallin er overtydd om at han kan påføre boksefansen eit nytt sjokk laurdag

Svensken får ikkje dei beste oddsa før tungvektsoppgjeret i USA, sjølv om han har vunne alle sine 20 kampar. 13 av dei er vunne på knockout, men det er kampar i Europa det er snakk om. Oppgjeret på laurdag blir omtalt som det største i nordisk boksing sidan Ingemar Johansson vart verdsmeister, då han slo knockout på Floyd Patterson på Yankee Stadium i New York i 1959.

Dop og depresjon

Den tidlegare verdsmeisteren Fury har òg vunne alle sine kampar, men det skal altså ikkje bli kjempa om nokon belte laurdag. Fury måtte gi frå seg belta sine under svært spesielle omstende i 2016.

I november 2015 vann Fury overraskande over den ukrainske meisteren Vladimir Klitsjko på poeng og sikra VM-belta i World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO), International Boxing Federation (IBF) og International Boxing Organization (IBO).

Så mista han først i IBF-tittelen, fordi han ikkje møtte førsteutfordraren i tide, deretter gav han frå seg dei andre titlane i oktober 2016, etter å ha innrømt kokainmisbruk for å takle depresjon.

Comebacket

Så følgde mentale problem, offentlege utsegner i kategorien homofobiske og rasistiske, rehabilitering for narkotika – og alkoholmisbruk og, til slutt, comeback.

I eit intervju med nyheitsbyrået Reuters seier Fury at han har vore tett på døden og vurderte sjølvmord.

– Eg har vore i helvetet og snudde, men no har eg fått ein ny sjanse i livet, seier Fury.

Motstandaren hans laurdag er kjent som audmjuk og reservert og seier han har drøymt om å få eit slikt toppoppgjer sidan han var 15 år.

– Eg synest Fury er den beste, enten han har titlar eller ikkje, seier Wallin.

Eitt slag kan vere nok

Den norske boksaren Kai Robin Havnaa er tidlegare sparringspartnar med Wallin og har bidratt før storkampen. I ein kommentar til Fædrelandsvennen førre veke sa Havnaa at Wallin har ein treningsvilje utanom det vanlege.

– Det sit likevel langt inne å tru at han vinn, men eitt slag kan vere nok. I så fall vil det vere ein av dei største idrettsprestasjonane i Skandinavia på lenge, meiner Havnaa.

Wallin seier til nyheitsbyrået AP at han er svært godt førebudd og har studert Fury i årevis. Det viktigaste er å ikkje la briten komme han til hovudet – fysisk eller psykisk.

Svensken byrja boksinga for moro skuld saman med faren Carl på kjøkkenet som tynn tenåring i Sundsvall. Faren, som var amatørboksar, døydde diverre av hjarteinfarkt i mai og vil ikkje få sett den store augneblinken sonen skal ha laurdag.

