Eivind Vold får fairplaypris

Eivind Vold padla inn til bronse på 5000-meteren i meisterskapen, men valde å levere tilbake medaljen då han vart gjort oppmerksam på at han hadde passert ein rundingsbøye på feil side.

3.-plassen gjekk til spanske Javier Hernanz og nordmannens truverd og gest fekk stor merksemd i spanske medium.

– Eg er særs stolte av Eivind og handlinga han gjorde etter VM 2018. Det er ikkje lett å levere tilbake sin første VM medalje. Handlinga seier alt om kva for ein kjernekar Eivind er og at å vere ærleg er ein viktig verdi for oss i padling, seier sportssjef i padleforbundet Eirik Verås Larsen i ei pressemelding.

Eivind Vold er for tida i Tokyo og førebur seg til prøve-OL som startar torsdag. Utdelinga av prisen skjer i Budapest same dag.

Kjente utøvarar som Sergej Bubka, Emil Zátopek, Sir Bobby Charlton, Stefan Edberg, Pete Sampras og Wayne Gretzky har tidlegare vorte tildelte prisen.

Franske Pierre de Coubertin er grunnleggaren til dei moderne olympiske leikar.

