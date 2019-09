VM-håpet balanserer på ei knivsegg: – Kroppen er litt porselensaktig no

sport

Laurdag 28. september skal Haukenes prøve å realisere den store medaljedraumen under friidretts-VM i Qatar. 25 rundar skal tilbakeleggast i den to kilometer lange kappgangstraseen i Doha. Forholda blir ekstreme.

Startskotet går ein halv time før midnatt lokal tid, og målgang blir truleg ein gong etter klokka 03 på natta. Bak valet av tidspunkt ligg vissa om at gradestokken på dagtid kan bikke 40 grader i Qatar i september og oktober.

Det stiller store krav til deltakarane. Døgnet må snuast, og kroppen må vennast til den høge luftfukta og varmen som uansett kjem til å omgi konkurransen. I tillegg må forma vere prikka perfekt.

– No balanserer vi på ei knivsegg i form av at vi pusher mengde, mengde, mengde. Kroppen er veldig porselensaktig no, så vi må vere forsiktige så vi ikkje slår opp nokre skadar eller noko som helst, seier Håvard Haukenes.

Ørsmå detaljar

NTB møter VM-håpet på høgdetrening i landsbyen Font Romeu på grensa mellom Frankrike og Spania. Medan Therese Johaug og resten av den norske langrennseliten lader opp til den kommande vintersesongen med løpeturar og rulleskiturar få meter unna, har Haukenes blikket retta mot eit mål som ligg mykje nærare i tid.

I Doha skal bergensaren prøve å revansjere den sure diskvalifikasjonen frå London-VM i 2017. Føresetnadene for å klare det bør vere dei aller beste. Treningsarbeidet har vore skjøtta på aller beste vis dei siste vekene, og Haukenes seier sjølv at han er «veldig, veldig fornøgd».

– Treningsmessig er eg veldig godt førebudd, men varmeakklimatisering er eg ikkje heilt førebudd på enno. Det kjem eg til å bli dei siste vekene. Det blir viktig å bruke tid i varmt klima og vite eksakt kor mykje væske eg mistar per time, kor mykje koffein eg toler å ta og kor mykje karbohydrat kroppen klarer å takle under konkurransen, smiler VM-håpet.

