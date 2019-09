Karantenen i tre kampar for RBKs Akintola etter olbogeslag

sport

Det er klart etter at disiplinærutvalet i Norges Fotballforbund har sett nærare på og behandla den mykje omtalte episoden.

I forklaringa til utvalet, som er lagt ut på Norges Fotballforbunds nettsider tysdag, heiter det at «olbogen trefte hovudet til Adekugbe med stor fart og kraft, noko som medfører stort skadepotensial».

Vidare blir det vist til at dommartrioen ikkje fekk med seg episoden, og at disiplinærutvalet såleis kan straffe spelarar som gjer regelbrot som normalt ville ført til utvising.

«Disiplinærutvalet har konkludert med at Akintola har handla på ein slik måte at han skal verte sanksjonert for hendinga», skriv utvalet.

RBK-trenar Eirik Horneland har i etterkant av kampen mot Vålerenga 1. september innrømte at Akintola gjekk over streken.

– Vi har sett situasjonen om igjen og ser at David mistar emosjonell kontroll, og reagerer på ein måte som ikkje er i tråd med ønskt åtferd i Rosenborg, sa han til nettsidene til klubben.

Kampen i Oslo enda 1–1.

(©NPK)