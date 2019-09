VG: Hans Erik Ødegaard sikra personleg kontrakt verd 30 millionar då sonen gjekk til Real Madrid

sport

I tillegg fekk Martin Ødegaards far ei årslønn på éin million kroner, ifølgje avisa. Det kjem fram i kontraktar, interne e-postar og rekneark gjennom dokumentlekkasjen Football Leaks.

Football Leaks består av 70 millionar dokument, som i si tid vart overlevert det tyske nyheitsmagasinet Der Spiegel. Desse vart deretter formidla vidare til nettverket European Investigative Collaborations (EIC), der VG er ein partnar.

Avtalen til Hans Erik Ødegaard gjekk gjennom same dag som sonen Martin signerte for Real Madrid, 22. januar 2015. Ødegaard var då assistenttrenar i Mjøndalen.

Dei økonomiske vilkåra har ikkje vore kjente før no. Dei kjem fram i den ferske boka «Football Leaks 2», som er skriven av to Spiegel-journalistar og blir lansert i Tyskland måndag.

I avtalen stod det at Ødegaard skulle vere assistenttrenar for «Alevin B», eit 11-årslag i Real Madrid-systemet. Ifølgje VG tente dei andre trenarane på same nivå berre 12.000 euro i året, rundt 100.000 kroner, i 2015.

Kontrakten mellom pappa Ødegaard og Real Madrid inneheldt ein klausul som seier at nordmannen skulle betale tilbake ein sum tilsvarande den resterande lengda på kontrakten sin dersom han forlét Real Madrid på eit tidspunkt, skriv avisa. Ødegaard forlét jobben i 2017 då sonen vart lånt ut til Heerenveen og flytte til Nederland.

No jobbar Ødegaard som spelarutviklar for Strømsgodsets G16-lag.

Både VG og NTB har prøvd å komme i kontakt med Hans Erik Ødegaard, men utan å få svar. NTB har òg kontakta Real Madrid for ein kommentar, men klubben har ikkje svart.

