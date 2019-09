Vålerenga-spelar forlét Tyrkia: – Klubbpresidenten trua sonen min

sport

Dansken spelte 14 kampar for tyrkiske Erzurumspor etter å ha gått dit sist vinter. Då klubben rykte ned i vår, ønskte han å kvitte seg med Kanstrup.

I eit intervju med nettstaden i den danske spelarforeininga, attgitt av nyheitsbyrået Ritzau, fortel Kanstrup om problema som oppstod då han nekta å forlate klubben.

Først skal klubbpresidenten ha trua han med eit kraftig lønnskutt. Deretter vart truslane av den endå meir ubehagelege sorten.

– Det førte til at han sa at han verken kunne garantere for min eigen tryggleik eller tryggleiken til familien min. Eg spelte likeglad og svarte at «då blir eg berre. Det er ikkje noko problem, vi skal nok klare oss», seier Kanstrup.

Redd

Ifølgje Kanstrup skulle det likevel lykkast Erzurumspors president å true dansken vekk frå klubben. Dansken hevdar klubbpresidenten sa spesifikt at han ikkje kunne garantere for tryggleiken til sonen hans.

– Då han sa det, kjente eg at det var nok. Det vart plutseleg veldig nært, seier han og held fram:

– Klubben hadde jo sørgt for barnepass. Det kan jo vere at det aldri ville skjedd noko. Men tanken om kva som kunne skje med sonen min. At vi skulle levere han til smilande pedagogar som så låste han inne på eit mørkt rom åleine i timevis. Ein veit jo ikkje kva som kunne ha skjedd. Men tinga vart sagde, og så mykje er ikkje pengane verd.

Dermed valde Kanstrup raskt å forlate Tyrkia. I august vart han klar for Vålerenga, der han så langt har spelt to eliteseriekampar. Dansken har kontrakt med Oslo-klubben ut året.

