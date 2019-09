Utland blir tredje norske i Reading

sport

Utland er norsk landslagsspelar og scora eitt mål under VM-sluttspelet i sommar i Frankrike. Totalt har ho 15 landsslagsmål for Noreg. Utland har spelt med Leine tidlegare. I 2017-sesongen vart det 17 scoringar då dei begge spelte for Røa i eliteserien.

Sist sesong scora Utland frå Mo i Rana 15 mål for svenske Rosengård.

– Lisa-Marie vil ein stor tilvekst til stallen vår. Ho er rask og ein ekstremt kraftfull spelar som tilfører ein kvar tropp eit aller anna viktig, seier Readings manager Kelly Chambers til nettsida til klubben.

Reading sesongopna søndag med 1-0-siger borte mot Liverpool.

