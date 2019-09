Svenske kommentatorar imponert av Noreg

sport

Kommentatorane i Aftonbladet og Expressen er samde om at Noreg var nærast sigeren og at Sverige har grunn til å prise seg lykkeleg fordi det vart eitt poeng.

«Lars Lagerbäck – kvelar av overdrive oppumpa fotballentusiasme sidan 1977», skriv Aftonbladets Erik Niva med trademark-symbolet pålimt.

– Mange fotballtrenarar kan mykje. Nesten ingen kan avvæpne ein offensivt innstilt og litt uferdig motstandar som han. Mot Færøyane fekk Sverige gjere seg sjølv gode. Mot Noreg sørgde gjestene for å gjere oss dårlege. Kvart punkt i den lagerbäckske ABC vart kryssa av, skriv han.

Norske spelarar får skryt.

– Joshua King var åleine mot to midtstopparar og hadde likevel eit stort overtak. Martin Ødegaard fann enkelt romma der han ikkje skulle få vere, held Niva fram.

– Noreg kunne, og burde, ha kontra inn eit sigersmål, og då sluttsignalet lydde var det vi blågule som måtte vere takknemlege for poenget og trøyste oss med at vi iallfall hadde unngått katastrofen. I meir enn ti år fekk vi motstandarane våre til å føle seg slik. No er det vi som veit korleis det er å møte Lasse Lagerbäck.

Sjakk, men ikkje matt

Simon Bank, som også skriv for Aftonbladet, blandar inn Magnus Carlsen.

– Eg veit ikkje kor mange timar landslagsleiinga har brukt på å analysere denne motstandaren, men ein ting burde dei allereie vite: Noreg kan spele sjakk, skriv han og beskriv Janne Anderssons val om å vrake Marcus Berg som eit tabbetrekk.

– Lagerbäck tok kvar bonde han hadde og la dei i ein haug i midten. Fire sentrale midtbanespelarar, Joshua King som spiss og ein einaste ordre til Martin Ødegaard: Ver der ballen er, helst med han under venstrefoten, skriv Bank.

– 45 minutt seinare kunne Lagerbäck med eit smil seie «sjakk», etter at Andreas Granqvist gav bort leiarmålet med ein horribel pasning.

Bank er ikkje i tvil om kven som lykkast best med taktikken.

– Noregs idé var å overbefolke midtbanen, flytte opp på dødballar og skape breidde med offensive sidebackar. Sveriges plan var å la Kristoffer Olsson spele fram Isak, Quaison og Forsberg. Vi kan vel seie at vi fekk veldig mykje meir av det første enn av det andre.

Etter Sveriges utlikning var det Noreg, ikkje Sverige som jaga eit vinnarmål. Bank har i oppkøyringa til kampen skrive at det norske laget med dei unge talenta sine synest å ha ei betre framtid enn det svenske.

– Nokon revolusjon vart det ikkje her og no, men då Noreg avslutta kampen, var det med Sander Berge (21) som jobba fram ballen til Martin Ødegaard (20), som spelte inn mot Erling Braut Haaland (19). Sexy Norway, mot eit Sverige som prøvde seg med Sebastian Andersson og Marcus Berg som murbrekkere.

Norsk regi

I Expressen skriv Noa Bachner at vi fekk sjå «90 minutt i norsk regi».

– Det var tenkt at Sverige skulle fly herfrå med EM-billetten klar til å skrivast ut, men i staden sprang vi rett inn i Sander Berges midtbane, låg nede etter Joshua Kings duellar og kjempa oss gjennom Lars Lagerbäcks slu førestilling, skriv han.

– Norsk fotball har noko på gang, det treng ikkje seiast igjen, men vi fekk sjå det. I skuggen av Berge, den veldige midtbanespelaren som overskygde dei andre på Friends, vart Sverige møtt av eit godt fotballag i supersolid Lars Lagerbäck-innpakning.

Ein av konklusjonane hans:

– Victor Nilsson Lindelöf greidde ikkje å handtere Joshua King. King var eit «jævlig problem», som hans eigen trenar hadde sagt det. Han oppsøkte overraskande nok Lindelöf heller enn Granqvist, og med stor suksess kjempa han seg til opningar og overgangar nesten kvar gong.

Granqvists feilpasning som opna for Noregs leiarmål blir beskriven som eit «supermareritt».

Etter Sveriges utlikning bytte heimelaget ut spissane Isak og Quaison med Sebastian Andersson og Marcus Berg. For Noreg kom Erling Braut Haaland inn.

– Lagerbäck fekk større effekt. Laget hans såg raskare ut, sterkare og meir svoltne, og tok over igjen. Dei sleit i stykke eit Sverige som ikkje greidde å bygge opp spelet. King og Ødegaard var store uromoment, og med litt meir skarpleik frå gjestene ville det vore eit anna mørke over resultatet, skriv Bachner.

– Det var uvanleg å sjå ein så ukontrollert svensk prestasjon, med eit så sårbart forsvar og eit angrepsspel utan mønster. Det var uvanleg å sjå kampplanen til motstandaren vere så mykje meir vellykka.

(©NPK)