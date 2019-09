Langt frå berre babbel av Babel

sport

Nedreland slo Tyskland 4-2 sist fredag i gruppe C og var best òg i Tallinn. Galatasaray-spissen Ryan Babel scora sitt første 17 minutt ut i 1. omgang, og han følgde opp med sitt andre tre minutt etter kvilen. Memphis Depay sørgde for 3-0 i det 76. minuttet og nokre minutt før full tid vart det 4-0 ved Georgino Wijnaldum.

Tysklands sleit meir i 2-0-sigeren borte over Nord-Irland. Marcel Halstenberger ordna 1-0 tre minutt ut i 2. omgang på eit fint volleyskot. Serge Gnabry dobla til 2-0 på overtid.

Tyskland og Nord-Irland toppar gruppe C med 12 poeng kvar. Nederland er tre poeng bak med éin kamp til gode.

(©NPK)