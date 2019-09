IBU droppar omstridt forslag

sport

Forslaget skulle i utgangspunktet fremmast for IBU-kongressen i haust. Men måndag opplyser IBU-president Olle Dahlin at forbundet har snudd i saka.

– Vi diskuterte dette på styremøtet i München før helga og kom då fram til at vi ikkje skal endre systemet, seier Dahlin og utdjupar:

– For det første blir det fleire konkurransar neste sesong når vi skal innføre ei eiga sesongopning. For det andre er det, etter det eg har forstått, ingen majoritet som vil at systemet skal bli endra.

Dermed held dagens system fram, der skiskyttarane kan stryke to renn når totalsummen i verdscupen skal reknast ut ved sesongslutt. Det gjer at ein framleis kan vere med i samanlagtkampen sjølv om ein har droppa eller gjort det dårleg i eit renn eller to.

Fleire utøvarar har vore kritiske til IBUs planar om å endre denne regelen, blant dei Tiril Eckhoff:

– Eg føler at IBU driv og pressar inn flest mogleg skirenn i stova til folk. Dei tenker ikkje over utøvaren som skal gå alle desse skirenna, og kor sliten ein utøvar blir. Noko som igjen fører til at ein ikkje kan vere sjuk, og at ein ikkje tar vare på kroppen sin, sa ho til NRK førre veke.

