OL-meisteren opnar for langrennsduell i NM

NM-konkurransen over lang løype er lagt til Frognerparken i Oslo 13. oktober. For eitt år sidan tok langrennsløpar Tønseth gullet på tilsvarande distanse, og 28-åringen har ambisjonar om å forsvare triumfen. Med seg på start kan han få landslagskollega og dobbelt OL-meister Simen Hegstad Krüger.

Krüger stadfestar overfor NTB at tanken om å springe NM vart sådd under det pågåande høgdeopphaldet til langrennslandslaget i franske Font Romeu. Pådrivarar var den regjerande noregsmeisteren og landslagstrenar Eirik Myhr Nossum.

– No har både Didrik og Nossum byrja å overtale meg litt. Eg hadde eigentleg ikkje tenkt tanken før vi byrja å snakke om det på springetur her, seier Krüger til NTB.

Trur Tønseth blir for sterk

Langrennsprofilen som vart olympisk meister på tremila i Pyeongchang i 2018 og bidrog sterkt til norsk siger på stafetten same stad, innrømmer at han er på glid med omsyn til å prøve seg som terrengløpar.

– I og med at det er i Frognerparken, freistar det litt. Samtidig må eg nok vere så realistisk at Didrik er ein betre løpar enn meg, så eg er nok litt bak, men likevel er det ei kjempegod økt. Det kan godt hende eg slenger meg med, men det er ikkje spikra enno, seier Krüger.

Regjerande meister Tønseth vil gjerne ha selskap av landslagskompisen og innrømmer at han ser fram til å gjere eit forsøk på å forsvare NM-gullet frå i fjor.

– Eg gler meg. Går det like bra som i fjor, skal eg vere strålande fornøgd, gliser Tønseth til NTB – og legg til:

– Men eg reknar med at det er mange som skal slå meg i år. Eg såg at orienteringsløparane har meldt seg på òg, så alle skal gjere opp om kven som er best til å springe i terrenget.

Spring gjerne mot Ingebrigtsen

– Kviler det eit visst press på den regjerande meisteren?

– Eg føler eigentleg ikkje at det er noko press. Når du stiller opp i springekonkurransar som skiløpar, har du alt å vinne. Det er ingen som bryr seg om det går dårleg, folk bryr seg berre om det går bra. Samtidig måtte det kanskje vere akkurat i år at eg får litt tyn viss det går veldig dårleg, smiler Tønseth.

28-åringen legg ikkje skjul på at han gjerne hadde sett at éin eller fleire av løparbrørne Ingebrigtsen stilte til start i Frognerparken.

– Det er NM, så eg reknar med at dei stiller opp viss det passar. I og med at friidretts-VM er såpass seint, veit eg ikkje kor mykje løp det er på den tida. Men det er heilt på tampen av sesongen, så viss dei har moglegheit, håpar eg dei kjem, seier han.

Overfor NRK avviser likevel pappa og trenar Gjert Ingebrigtsen at det er aktuelt for sønene å utfordre Tønseth. Trioen skal ha ferie i etterkant av VM i Doha.

På kvinnesida har Therese Johaug varsla at ho kjem til Frognerparken 13. oktober. Langrennsstjerna tok gull på 10.000 meter under friidretts-NM på Hamar førre månad, og ho sa nyleg til NTB at ho i augneblinken er innstilt på å satse mot same distanse under EM neste år i Paris.

