Lagerbäck glad for siger som ikkje kosta mykje

– Vi fekk to mål i første omgang, og då trong vi ikkje å jobbe oss i hel. Spelarane trong ikkje å springe veldig mykje. Vi kunne byte ut nokre spelarar tidleg, og så vidt eg veit pådrog vi oss ingen skadar. Det er veldig bra, sa han.

– At Josh (King) vart bytt ut var delvis resultat av det, men også av at han hadde fått eit gult kort. På 2–0 skulle vi kontrollere kampen og ikkje jobbe for hardt. Det var òg hyggeleg å kunne byte inn Mathias (Normann) så han fekk prøve landslagsfotball.

Lagerbäck er framleis uovervunnen på Ullevaal som norsk landslagssjef (åtte sigrar, fire uavgjorte). Malta var ikkje i nærleiken av å spolere den statistikken, men gjestene forsvarte seg djupt med mange mann og gjorde det vanskeleg for Noreg. To dødballmål ordna poenga.

– Det kjennest godt når vi får utteljing på ting vi jobbar med, sa landslagssjefen.

Maltas landslagssjef Raymond Farrugia hevda at Noreg nesten ikkje hadde skapt noko mot laget hans.

– Eg sit ikkje og tel sjansar sjølv, men støtteapparatet vårt sa at vi hadde sju stykke, og då er to mål normal utteljing. Med all respekt for Maltas trenar stoler eg meir på dei enn på han, sa Lagerbäck.

I dei to tidlegare heimekampane i kvalifiseringa gav Noreg frå seg 2-0-leiing og enda opp med eitt poeng. Lagerbäck heva stemma då Noreg gav bort nokre overgangar torsdag, sjølv om Malta ikkje evna å utnytte det.

– Mot betre lag blir ein straffa for slikt. Vi må tenkje balanse, og det hadde eg gitt beskjed om i dag, sa Lagerbäck, som tok på seg «skylda» for at Noreg ikkje trykte hardare på i jakta på fleire mål.

Kreftene som vart sparte kan vise seg svært nyttige i skjebnekampen mot Sverige søndag.

