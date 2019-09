Hopp-Maren tilbake i bakken etter skrekkfallet

sport

Ho gjennomførte si første treningsøkt etter uhellet ho var utsett for i den same Lysgårdsbakken i midten av august.

Då ramla ho av bommen, sklei ned heile ovanrennet og fall ned frå hoppa. Ho ramla ukontrollert 2,60 meter rett ned i betongen og slo kneet sitt, men unngjekk brotskadar.

I etterkant fortalde ho at ho hadde frykta for livet då ho mista kontrollen i heisaturen nedover bakken og over kanten.

MR-undersøkinga viste at ho ikkje hadde pådratt seg nokon alvorlege skadar, men hendinga førte til at ho måtte trene alternativt i nokre veker.

– Eg tenkte faktisk på det då eg sat på bommen, men eg var ikkje redd. Eg er veldig fornøgd. Dette gjekk ganske bra, sa Lundby til NTB etter hoppinga fredag.

– God hopping av Maren, konstaterte trenar Jermund Lunder.

