Fossli usikker på om han kan halde fram langrennskarrieren

I eit ferskt intervju med Skiforbundet fortel Fossli om opplevinga si av den dramatiske hendinga og tida i etterkant.

26-åringen seier at han har det bra, og at han er takknemleg for at han fekk hjelp så raskt etter at han vart ramma av hjartestans. Samtidig er han usikker på vegen vidare.

– Det blir spennande å sjå. Det er mykje usikkerheit. Det er ein sjanse for at eg ikkje kan satse vidare. Det er veldig kjedeleg. Men samtidig er ein veldig glad for at ein lever. Eg prøver å ta éin dag om gongen og vere positiv, seier Fossli.

