Maanum og Eikeland startar for Noreg, Reiten opp som spiss

sport

Dei kjem inn for høvesvis Ingrid Syrstad Engen og Emilie Nautnes på laget som Martin Sjögren drilla på den siste treninga. Slik den treninga tydde på, skal Guro Reiten spele på topp saman med Caroline Graham Hansen.

Maanum og Eikeland fekk berre innhopp for Noreg i VM i sommar, og ingen av dei har starta ein kamp for Noreg i år. Sistnemnde scora to mål som innbytar i VM-kvalifiseringsopninga på fredag mot Nord-Irland.

Medan Engen har vore fast makker for Vilde Bøe Risa på den sentrale midtbanen, såg Nautnes ut til å få kantplassen som vart ledig då Reiten vart flytta fram. I staden valde Sjögren Reading-proffen Eikeland, ein av fire spelarar i den norske startoppstillinga med klubbtilhøyrsel i den engelske superligaen. Ho er òg ein av fleire lokale spelarar.

Ingrid Hjelmseth speler sin 138. og siste landskamp framfor eit stort publikum på Brann stadion og er for høvet kaptein.

Mykje folk

Det er selt over 10.000 billettar til oppgjeret, som er Noregs første heimekamp på eitt år. Førre gongen kvinnelandslaget spelte heime var då VM-billetten vart sikra med 2–1-siger over europameister Nederland framfor 5.134 tilskodarar på Vålerenga-arenaen i Oslo 4. september i fjor. Sidan då har laget spelt 15 kampar borte eller på nøytral bane, mellom dei dei fem VM-kampane i Frankrike.

Lucy Bronze, som i VM-kvartfinalen herja med Noreg frå posisjonen sin som høgreback, og som nyleg vann UEFA-prisen som årets spelar, er tysdag sett opp som indreløpar. Seks av dei som startar for England, gjorde det òg i VM-kampen.

Av dei norske med mykje speletid i VM manglar berre Isabell Herlovsen i troppen, medan England er noko meir redusert. Til gjengjeld har Phil Neville tatt med fleire spelarar frå det sterke aldersbestemte landslaget i landet i troppen.

Av VM-stjernene har Jill Scott fått fri av belastingsomsyn, medan målvakt Karen Bardsley og spissen Ellen White er skadde. Fran Kirby, Alex Greenwood og Jade Moore melde forfall etter uttaket.

Slik er laga

Noreg (4-4-2): 1 Ingrid Hjelmseth (kaptein) – 2 Ingrid Moe Wold, 6 Maren Mjelde, 3 Maria Thorisdottir, 17 Kristine Minde – 21 Karina Sævik, 8 Vilde Bøe Risa, 18 Frida Maanum, 15 Amalie Eikeland – 10 Caroline Graham Hansen, 16 Guro Reiten.

Reservar: 12 Cecilie Fiskerstrand, 23 Oda Bogstad – 5 Synne Skinnes Hansen, 7 Elise Thorsnes, 11 Lisa-Marie Utland, 13 Tuva Hansen, 14 Ingrid Syrstad Engen, 19 Kristine Leine, 22 Emilie Nautnes.

England (4-1-4-1): 1 Carly Telford – 2 Rachel Daly, 5 Steph Houghton (kaptein), 6 Millie Bright, 3 Demi Stokes – 4 Keira Walsh – 7 Nikita Parris, 8 Lucy Bronze, 19 Georgia Stanway, 11 Toni Duggan – 9 Jodie Taylor.

Reservar: 13 Mary Earps, 21 Ellie Roebuck, 24 Sandy MacIver – 10 Fara Williams, 12 Hannah Blundell, 14 Abbie McManus, 15 Leah Williamson, 16 Melissa Lawley, 17 Beth Mead, 18 Beth England, 20 Aoife Mannion, 23 Lucy Staniforth.

Dommar: Lina Lehtovaara, Finland.

