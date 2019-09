Klæbo slapp med skrekken og vond tå etter fall

sport

– Det er ingen dramatikk i skaden til Johannes Høsflot Klæbo. Stortåa er tapa og han trenar alternativt. Det blir gjort fortløpande vurderingar om behovet for ytterlegare tlltak, seier medisinsk ansvarleg for langrenn, Øystein Andersen, til NTB.

Klæbo la ut ein video på sin YouTube-kanal om uhellet som skjedde under ein løpetur under treningsleiren til langrennslandslaget i Frankrike søndag. No må 22-åringen trene alternativt.

– Som de ser no, er eg på sykkel medan resten av laget er ute og spring. Grunnen til at eg ikkje spring er rett og slett fordi eg ramla på løpetur i går, og stuka tåa mi, seier Klæbo samtidig som han filmar seg sjølv ute på sykkeltur.

– Ho er «jækla» vond, så eg er nøydd til å ta det med ro og sykle. Det er litt kjipt, men sånn er det.

