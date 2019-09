Johaug om friidretts-EM: – Akkurat no er det grønt lys

sport

Langrennsstjerna imponerte friidrettsfolket då ho sprang inn til NM-gull på 10.000 meter på Hamar i byrjinga av august. Vinnartida 32.20,87 var ny meisterskapsrekord og den femte beste tida av ei norsk kvinne nokosinne.

Johaug var i tillegg berre halvminuttet bak kravet til friidretts-VM i Doha i haust. Det har gitt blod på tann. Då NTB møtte Johaug under treningsleiren til langrennslandslaget i Font Romeu i Frankrike, var 31-åringen klar på at ho er innstilt på å satse mot 10.000-meteren under friidretts-EM neste år.

– Akkurat no er det grønt lys, seier Johaug og legg ikkje skjul på at det pirrar å få klarlagt kor fort ho kan springe ein 10.000 meter med optimale førebuingar og litt tilpassa trening i forkant.

– Det hadde vore moro å prøve å springe endå fortare, og eg kjenner at når eg no har halde på lenge med langrenn, gav det meg veldig mykje å prøve å springe friidrett. Også med tanke på motivasjonen min og det å ha noko anna å tenke på, seier langrennsstjerna.

NM terrengløp

Overfor NRK stadfestar Johaug at ho allereie i haust tar sikte på å måle krefter med friidrettseliten på ny. NM i terrengløp lang løype går i Oslo 13. oktober. Der aktar 31-åringen å vere med.

I så fall følgjer ho i fotspora til langrennskollega Didrik Tønseth, som i fjor haust vart noregsmeister på same distanse.

Johaug understrekar samtidig at gjestevisittane i friidrettsmiljøet blir eit biprosjekt som ikkje skal gå ut over langrennssatsinga.

– Det viktigaste er at det ikkje tar alt fokuset. Eg skal halde fram med langrennstrening med styrke og rulleskiøkter og den biten der, og så blir det berre å gjere om enkelte intervall og andre økter inn mot ein 10.000-meter i EM. Eg har sagt til meg sjølv at det ikkje skal bli «all in» på friidrett.

– Når må du bestemme deg for om det blir satsing mot friidretts-EM?

– Eg har ikkje peiling. Det må bli etter skisesongen neste år. Eg tar det heile med knusande ro og ser litt an om eg har den same lysta då som no, smiler 31-åringen.

Spesifikke økter

I forkant av NM-gullet på Hamar førre månad hadde ho knapt sprunge på bane. I tillegg hadde Johaug smadra sin eigen løyperekord i Lysebotn Opp tre dagar før 10.000-meteren.

Før ein eventuell start i friidretts-EM neste år må det naturleg nok heilt andre førebuingar til.

– Eg må ha meir spesifikke økter tidlegare neste år, noko som gjer det mogleg å springe EM. Eg må ha fartsøkter på bane, fastslår Johaug.

Ho er ikkje bekymra for at langrennsleiinga vil setje ned foten for EM-prosjektet.

– Eg trur eg har veldig støtte hos trenarane og folk rundt meg. Eg trur dei synest det er veldig moro, smiler Dalsbygda-jenta.

Iversen positiv

Landslagstrenar Ole Morten Iversen stadfestar at han ikkje ser nokon problem med at Johaug spring EM. Han trur 31-åringen har mykje meir inne enn ho viste på Hamar.

– Nei. Ho kan berre stille på ein 10.000-meter der. Det er stygt å seie det, men det løpet ho gjorde i NM var ei treningsøkt for henne, seier han til NTB.

Han fryktar ikkje at langrennssatsinga blir skadelidande.

– Skal ho vere med i EM, vil ho nok ha nokre økter i forkant som er tilpassa det, men eg tviler på at ho takkar nei til landslagsplass i langrenn for å satse på friidrett. Då vil eg slå i bordet, for å seie det sånn, ler Iversen.

(©NPK)