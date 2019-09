Ellevill interesse: 4 millionar TV-sjåarar følgde rulleskishowa

sport

Det viser tal frå TNS Gallup. Avslutninga av Toppidrettsveka søndag 24. august hadde ein sjåardel på heile 44,60 prosent. 317.000 TV-sjåarar følgde med då.

Toppidrettsveka drog til saman 1.426.000 sjåarar på seks sendingar mot Blinkfestivalens 1.245.000 på sju.

– At vi no kan kvittere ut 2019 som «sommarski-vinnar» på TV, er ei skikkeleg fjør i hatten og ein stor vitamininnsprøyting for alle oss som er involverte, seier Harald Fladseth i Toppidrettsveka til NTB.

– Neste år opnar Torvet i Trondheim. Det blir ikkje dårlegare TV av det akkurat.

Topp

Oslo Skishow (éi sending på NRK) og Kanalrennet (to sendingar TV 2) fekk høvesvis 330.000 og 242.000 sjåarar.

Legg ein til Kirkebakken Grand Prix, Sprinten i Bø og Kristiansand Skifestival er sjåartalet sannsynlegvis oppe i 4 millionar.

Fellesstarten mellom Aure og Brekka i Toppidrettsveka drog heile 350.000 sjåarar. Det er den einskildståande rulleskikonkurransen som kapra flest TV-sjåarar denne sommaren.

– Det er mange flotte rulleskiarrangement i Noreg på sommartid, og mange er heldige og får TV-dekning, seier Fladseth.

Med norske stjerner som Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo til start i fleire av rulleskirennene, får TV-kanalane solid draghjelp.

(©NPK)