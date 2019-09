Dopingutestengde Wadji skreiv ny Haugesund-kontrakt

sport

Det opplyser FKH på nettstaden sin.

Wadji får ikkje spele fotball på over eit år etter at han leverte ein positiv dopingprøve i mai. Senegalesarens dopingprøve viste spor av morfin, og det skal komme av ein medisin han brukte mot diaré i forkant av ein Eliteseriekamp mot Kristiansund.

Haugesund forklarer at Wadji har forlengt kontrakten sin med eitt år for at klubben skal bli minst mogleg skadelidande av utestenginga.

– Det synest vi vitnar om stor offervilje frå Ibrahima, men er òg veldig illustrerande for ånda i klubben og lojaliteten blant spelarane våre. I FK Haugesund tar vi vare på kvarandre, seier sportsleg leiar Eirik Opedal i FKH.

Det skal nemnast at Wadji framleis har moglegheit til å anke utestenginga frå Antidoping Norge inn til Norges idrettsforbunds domsutval.

Wadji spelte for Haugesund på lån frå Molde i fjor. Føre sesongen i år skreiv han under på ein treårskontrakt med haugalendingane.

(©NPK)