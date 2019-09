Skjelvik-scoring då Galaxy tapte målfest

sport

Nordmannen såg ut til å ha sikra poeng for Galaxy då han etter 81 minutt vart spelt åleine med keeper og trilla inn 3-3-målet, men eitt minutt før slutt avgjorde Cristian Roldan for heimelaga med si 4-3-scoring.

Galaxy står no med tre kampar utan siger og ligg på sjuandeplass i avdelinga.

Raul Ruidiaz sende Seattle i leiinga på overtid i den første omgangen. Matchvinnar Roldan auka til 2–0 ti minutt etter pausen. Ibrahimovic reduserte 11 minutt seinare då han vann ein duell med keeper og heada inn 1–2. Det var det 23. målet til svensken for sesongen.

Uriel Antuna utlikna for gjestene kvartar før slutt, før heimelaga igjen tok leiinga to minutt seinare. Skjelvik scora deretter etter ein flott pasning frå Diego Polenta før Roldan avgjorde like før slutt.

Galaxy har slite den siste perioden og står med éin siger på sin siste sju kampar.

Også for Adama Diomandé og Los Angeles FC vart det skuffelse natt til måndag. Nordmannen spelte 90 minutt då laget hans tapte 0–2 heime mot Minnesota United.

(©NPK)