Navas har vore i Real Madrid dei siste fem åra og har vore med på å vinne tolv trofé, inkludert tre titlar i meisterligaen.

Det er ikkje oppgitt nokon pris for 32 år gamle Navas, men spanske medium hevdar at prisen skal ligge på rundt 150 millionar norske kroner, og at Navas har skrive under ein fireårskontrakt.

Alphonse Aréola blir lånt ut til Real Madrid ut sesongen. Areola skal kjempe med Thibaut Courtois om fast plass mellom stengene.

