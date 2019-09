Johaug trur ho kan klare VM-kravet på 10.000 meter

sport

Johaug imponerte stort då ho sprang inn til NM-gull på distansen i starten av august. Då kom ho i mål på tida 32.20,87. I eit intervju med VG fortel langrennsløparen at ho har stort betringspotensial på distansen.

– Eg burde klare å perse med 30 sekund dersom eg får eit betre opplegg, har nokre økter på bane og kanskje spring med piggsko. Då burde eg klare i alle fall 31.50, seier ho til avisa.

Den tida svarer til kravet for å få delta i VM.

Johaug uttalte etter suksessen i NM at det ville vore interessant å vere med i friidretts-EM i Paris neste år.

– Det hadde vore moro å prøve seg. Men eg får berre kjenne på korleis springeforma er neste år. No veit eg at eg har klart tida til å bli kvalifisert. Det hadde vore moro å ta ein tur til Paris, seier ho til VG.

31-åringen er smigra over at springedronning Ingrid Kristiansen oppmoda henne til å satse på ein karriere i friidrett. Ho avviser ikkje å satse på springing på eit seinare tidspunkt.

– Eg synest det er veldig stas at ho (Ingrid Kristiansen) har trua på meg og vil at eg skal springe veldig fort. Men det er framleis langrenn som er idretten for meg, seier ho.

