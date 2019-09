Djokovic ute av US Open med skade

sport

Dermed er det sveitsiske Wawrinka som får spele kvartfinale mot Daniil Medvedev frå Russland onsdag.

Wawrinka leidde 6-4, 7–5 og 2-1, før den serbiske einaren måtte gi seg. Dei to gav kvarandre ein klem, før Djokovic forlét banen.

Det er den tidlegaste exiten under ein New York grand slam for 34-åringen sidan 2006.

– Det er veldig frustrerande. Smerta har vore konstant i fleire veker. Ein berre kjenner det når ein ikkje klarer å treffe slik ein bør, seier Djokovic, som vart bua då han gav seg.

