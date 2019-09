Berge og Haaland gleder seg til Liverpool-møte: – Perfekt trekking

sport

Det er liten tvil om at kampane mot den europeiske meisteren set ein ekstra spiss på ein haust som i utgangspunktet er spennande nok. Landslagsspel, ligakampar, cup og meisterliga gir kampar to gonger i veka for dei unge og svoltne profilane Berge og Haaland.

I Haalands klubb Salzburg stod jubelen i taket då Liverpool vart trekt som motstandar i meisterligagruppe E. Austerrikarane har publisert ein video der nordmannen ser svært fornøgd ut med oppsettet.

– Eg jubla då eg såg at vi trekte Sander Berges lag, så det vart eit norsk oppgjer, fleipar Haaland med eit breitt glis – før han held fram.

– Nei, då. Det blir ei heftig gruppe og ein spennande haust. Eg gleder meg, seier 19-åringen som har scora åtte mål på seks seriekampar for Salzburg denne sesongen.

– Ingen walkover

Landslagskamerat Berge sette opp eit stort smil då han fekk spørsmål om Liverpool. Han vart seriemeister med Genk i vår og ser fram til å spele i meisterligaen.

– Det var jo ei perfekt trekking. Det var litt blanda drops der, og vi sat og lurte på om vi skulle få Zenit eller Liverpool frå første seedingsnivå. Å skulle ut på Anfield, høyre CL-hymna og spele mot meisteren, det trur eg blir perfekt, seier Berge til NTB.

Han varslar samtidig at Liverpool ikkje skal få det enkelt når dei kjem til Belgia for bortekamp.

– Eg kan vel ikkje seie at dei kjem til løvas hòle, men det blir kult å møte dei i eigen arena. Så får vi sjå om vi kan overraske dei. Det skal ikkje vere nokon walkover å komme på besøk til oss.

