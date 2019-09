Ajer ute mot Malta og Sverige

sport

Ajer vart skadd i Celtics europaligakvalifisering mot AIK torsdag i førre veke og stod over helgas Old Firm-derby mot erkerivalen Rangers.

No stadfestar han sjølv til TV 2 at han ikkje blir å finne på banen i dei to kommande EM-kvalifiseringskampane mot Malta og Sverige.

I staden for å spele med flagget på brystet må 21-åringen belage seg på pause i fjorten dagar.

Noreg møter Malta på Ullevaal torsdag og Sverige i Stockholm søndag.

Spania toppar Noregs gruppe med tolv poeng etter fire kampar. Romania og Sverige har begge sju poeng, medan Noreg har fem poeng. Malta ligg på plassen bak med tre poeng, medan Færøyane ligg sist i gruppa utan poeng.

