Verdscupstemne i skyting stoppa av skogbrann

– Det var heilt vanvitig. På få minutt var heile området overtent, seier sportssjef Tor Idar Aune i Noregs Skytterforbund til avisa frå Rio de Janeiro.

Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad var i gang med kvalifisering til rifle heilmatch for kvinner då brannen utvikla seg i åsen ved konkurranseanlegget som vart brukt under OL i 2016.

– Vi har stått her i sot og røyk medan ting fell ned frå himmelen. Det er ikkje så innmari kult, seier Duestad i eit videoklipp VG har fått tilgang til.

Aune avviser overfor VG at det var fare for liv, men han seier at det vart opplevd som dramatisk.

– Åsen der banen ligg vart tatt av flammane. Det vart mykje røyk, men arrangøren bad oss innstendig om å halde oss inne i anlegget, sa han.

Det skulle mellom anna vere finale i rifle heilmatch menn, men både den konkurransen og alle andre konkurransar som gjekk føre seg måtte utsetjast inntil vidare.

Ingen norske var kvalifiserte for riflefinalen.

