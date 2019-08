Solskjær spøkte med Zlatan-flørten: – Han har nummeret mitt

sport

Solskjær møtte fredag morgon pressa før laurdagens Premier League-møte med Southampton. Der vart han utfordra på United-flørten frå den svenske angrepsstjerna tidlegare denne veka.

– Eg kunne fint spelt i Premier League, utan problem. Så dersom United treng meg, så finst eg her, sa Zlatan til avisa Independent.

Solskjær trekte på smilebandet då han vart konfrontert med den utsegna.

– Viss han var 28 år og ikkje 38 år neste månad, hadde det vore ein stor forskjell. Han gjer det framleis bra, og han var uheldig som vart skadd då han var her. Kven veit? Han har nummeret mitt, sa kristiansundaren.

– Han har aldri leigd huset mitt, men han såg på det. Vi kan snakke morsmålet vårt. Viss han er seriøs, vil eg alltid snakke med Zlatan, la han til.

Smalling forsvinn

Då ein britisk journalist så ville høyre om United-manageren meinte alvor med at eit eventuelt Ibrahimovic-comeback i United kunne vere aktuelt, lydde likevel svaret:

– Eg trur ikkje det vil skje. Han har hatt si tid i denne klubben. Han har hatt ein fantastisk karriere, og eg trur ikkje han var alvorleg då han sa det.

Zlatan har berre få månader igjen av kontrakten med MLS-laget LA Galaxy. Han spelte for Manchester United frå 2016 til 2018, men pådrog seg ein alvorleg kneskade.

Måndag stenger overgangsvindauget i europeisk fotball. Alt tyder på at fleire United-spelarar kan vere på veg ut dørene på Old Trafford før den tida. Fredag stadfesta Solskjær at midtstopparveteranen Chris Smalling er på veg til italiensk fotball.

Roma skal vere hans neste arbeidsgivar.

Bra moglegheit

– Denne moglegheita for Chris har komme dei siste dagane. Vi diskuterte det i går, og i augneblinken har vi seks friske midtstopparar. Dermed kunne eg ikkje love han speletid. Han er på flyet over dit no, sa Solskjær.

Han trur òg Matteo Darmian kan komme til å forlate United før vindauget stenger.

– Det har vore interesse for han frå Italia, men Marcos (Rojo) blir definitivt verande, sa nordmannen.

Solskjær har rydda opp i United-stallen i stor stil dei siste månadene. Torsdag vart låneavtalen med Inter for Alexis Sánchez òg stadfesta.

– Vi har ein tropp no som er mindre med omsyn til spelarmengde, men som er stor nok til å ha dekning på alle plassar, smilte United-manageren.

United møter Southampton i tidlegkampen i Premier League laurdag.

