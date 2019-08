Ronaldo til Messi: – Håper vi kan ete middag saman ein dag

sport

Messi og Ronaldo har bytt på å hente trofeet som beste spelar i Europa dei siste åra. Messi vart rett nok kalla på scena for å få prisen som beste angripar, men den gjævaste prisen gjekk til Liverpools van Dijk.

Ronaldo fekk ingen pris, men stal likevel showet. Sitjande attmed ein mindre snakkesalig Messi avslørte han at han saknar å spele i spansk fotball og dvelte òg ved dei mange møta mot sidemann Messi.

– Vi var på den same scena i 15 år. Sjølvsagt har eg eit godt forhold til han (Messi), sa Ronaldo, som i fjor sa farvel til Real Madrid og gjekk til Juventus i Italia.

Han såg ikkje bort frå at dei to stjernene ein dag vil møtast under fire auge til eit hyggeleg lag.

– Vi har ikkje hatt middag saman enno, men kanskje ein gong i framtida, sa Ronaldo.

Portugisaren forsikra tilhengarane sine om at han ikkje har nokon planar om å gi seg med fotball med det første.

– Eg synest eg held meg bra, alderen (34) tatt i betraktning. Så eg håper å vere her neste år, om to og om tre år, sa Ronaldo under UEFA-showet i Monaco.

