Guardiola prega av tragedien til vennen

Enrique opplyste sjølv om dødsfallet til dottera i ei hjarteskjerande melding i sosiale medium torsdag kveld. 9-åringen døydde etter ein fem månader lang kamp mot kreftforma osteosarkom.

Dødsfallet er mottatt med sorg i fotballmiljøet. Støtteerklæringane til Enrique og familien hans har vore mange sidan tragedien vart kjent.

Fredag bad Manchester City-manager Pep Guardiola om ordet då han møtte pressa for å snakke om Premier League-oppgjeret mot Brighton i helga.

– Før de byrjar å stille spørsmål. På vegner av Manchester City-familien, familien min og meg sjølv vil eg sende mine djupaste, djupaste kondolansar til Luis Enrique Martinez og familien hans for tapet dei har lide, sa spanjolen.

– Vi visste at situasjonen ikkje var god, men draumen var at alt skulle gå bra. Eg har ikkje ord, og veit ikkje kva eg skal seie, sa ein tydeleg prega Guardiola vidare.

Han kjenner Luis Enrique svært godt. Ikkje berre var dei lagkameratar i Barcelona i ei årrekke, men dei byrja begge òg trenarkarrieren same stad.

Då Guardiola vart tilsett som trenar i den katalanske storklubben i 2008, fekk Enrique den gamle jobben hans som sjef for B-laget.

No føler Guardiola med den mangeårige vennen sin.

– Forhåpentlegvis kan han kjenne at både eg og Manchester City er her (for dei), og forhåpentlegvis ser eg han snart og kan fortelje han at eg er glad i han, sa Guardiola fredag.

Barcelona-leiinga var òg raskt ute med kondolansane sine då bortgangen til Enriques dotter vart kjent torsdag. Rivalen Real Madrid følgde raskt etter.

Luis Enrique trekte seg i juni som spansk landslagssjef for å vere saman med dottera.

«Vi vil sakne deg inderleg, men vi vil minnast deg kvar dag resten av liv våre i håp om at vi møtest igjen i framtida. Du vil vere stjerna som leier familien vår», skreiv han i sosiale medium torsdag.

(©NPK)