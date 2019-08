Svenskane trur på 40.000 tilskodarar mot Noreg: – Det kjem til å bli veldig god stemning

sport

Det ligg an til å bli ein svensk-norsk folkefest på Friends Arena 8. september, når laga møtest til EM-kvalifisering i Solna, skriv Aftonbladet.

Christoffer Lund i det svenske forbundet seier at billettsalet går betre enn venta. Svenskane hadde voner om at tilskodartalet skulle liggje på same nivå som heimekampen mot Romania i mars. Då kom 30.115 tilskodarar til kampen som svenskane vann 2–1.

– Vi reknar med 40.000 pluss, seier Lund, som fortel at 29.500 billettar allereie er selde til kampen mot Noreg.

Opp mot 2.500 av billettane vil gå til norske supporterar.

– Det kjem til å bli veldig bra stemning, seier Lund.

Noreg møter først Malta på Ullevaal 5. september før bortekampen mot Sverige på Friends Arena tre dagar seinare. Den svenske landslagsarenaen har plass til 50.000 tilskodarar.

Spania leier gruppa med 12 poeng etter fire strake sigrar, medan Romania og Sverige følgjer bak med sju poeng kvar. Etter nokre unødvendige poengtap i heimekampane mot både Romania og Sverige, er det norske laget allereie i ein vrien posisjon. Lars Lagerbäcks menn ligg på fjerdeplass med fem poeng.

(©NPK)