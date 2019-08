Start hentar backtalent i Jerv

sport

Han har skrive under på ein fireårskontrakt med serietoar Start og er klar for å spele allereie til helga heime mot Sogndal.

Starts sportslege leier, Tor-Kristian Karlsen, innrømmer at Tønnessen er ein spelar dei har hatt i kikkerten ei stund.

– Det er ingen løyndom at vi har hatt Kristoffer Tønnesen på ønskelista i ganske lang tid, og derfor er det ekstra stas at vi endeleg har fått han på plass, seier Karlsen til Starts nettstad.

– Kristoffer er ein moderne backtype som bidrar mykje offensivt og rår over ein veldig god venstrefot. Han har hatt ein positiv og jamn utvikling over dei siste åra, og han er eit døme på at Jerv jobbar godt og målretta på talentsida, held han fram.

Tønnessen har spelt alle 20 seriekampar for Jerv denne sesongen. Han gleder seg til å skifte til sørlandsrivalen Start.

– Eg ser veldig fram til dette. Eg følte eg trong ei ny utfordring, og no var tilbodet og moglegheita der, seier 21-åringen.

(©NPK)