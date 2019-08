Pep heilt overlegen i lønnsfesten i Premier League: Solskjær nummer tre med 80 millionar kroner

sport

Det kjem fram i ei oversikt frå nettstaden sportsbible.com. Tala er nesten identiske med det fleire engelske aviser har meldt dei siste månadene.

Solskjærs lønn gjer han til den klart best betalte norske idrettspersonen. Nummer to på den lista er ishockeyspelaren Mats Zuccarello. Avtalen hans med Minnesota Wild gir han 51,2 millionar kroner per sesong i fem år.

Managerane har det godt i Premier League, men dei tener i mange tilfelle mindre enn fleire av spelarane dei trenar.

Ingen konkurranse

Guardiolas posisjon på pengetoppen er heilt overlegen etter at José Mourinho vart erstatta av Solskjær i desember i fjor. Portugisaren hadde ein årslønn på 162 millionar kroner i United.

Solskjær fekk ganske nøyaktig halvparten av det Mourinho hadde i avtalen sin med klubben.

Dette er lista bak Guardiola:

Mauricio Pochettino (Tottenham) 91 mill.

Solskjær 80,4 mill.

Jürgen Klopp (Liverpool) 80,4 mill.

Manuel Pellegrini (West Ham) 75,1 mill.

Ralph Hasselhüttl (Southampton) 64 mill.

Unai Emery (Arsenal) 64 mill.

Frank Lampard (Chelsea) 53,5 mill.

Brendan Rodgers (Leicester) 53,5 mill.

Eddie Howe (Bournemouth) 42,8 mill.

