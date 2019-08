Lundby hoppar truleg igjen neste veke

sport

– Ho håper å hoppe neste veke. Hjerneristinga har medført litt hovudverk etter trening, men det er klar framgang no, seier Steinar Bjerkmann til NTB.

Han er pressetalsmann for hopparane i Skiforbundet.

– Det er ikkje bestemt kvar Lundby gjer dei første hoppa sine etter skaden. Ho tar det dag for dag, seier Bjerkmann.

Lundby sklei ned ovanrennet i den vesle Lysgårdsbakken i midten av august. Ho fall ned frå hoppet. Det var eit fall på 2,60 meter rett i betongen. Ho unngjekk brotskadar, men fekk eit kraftig forslått kne.

– Eg var skrekkslagen og frykta for livet, sa Lundby til NTB to dagar etter dramatikken.

– MR-undersøkinga var positiv og viste at eg ikkje har pådratt meg nokon alvorlege skadar. No blir det å slappe av framover for å kvile både kne og hovud, sa Lundby.

