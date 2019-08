Haaland inne i varmen hos Lagerbäck – 18 år etter pappa

sport

Ungguten har åtte kampar til saman på U20- og U21-laget. Dei har gitt elleve mål. Heile ni av desse kom i same kamp, mot Honduras i VM-sluttspelet tidlegare i sommar.

Dei siste vekene har det losna for fullt for han i klubblaget. Tenåringen har vorte eit heitt namn i austerriksk fotball.

Landslagssjef Lars Lagerbäck kom ikkje unna kraftspissen i uttaket denne gongen. Haaland er ein av fire U21-spelarar som kjempar om ein plass i førsteellevaren.

– Det har aldri sett så bra ut på spissplass i mi tid som trenar i Noreg. Erling finst i tankane om ein startellevar. Det er ikkje utenkeleg, seier Lagerbäck om Haaland.

– Haaland kan bli ein veldig god internasjonal spelar. Han har allereie komme langt i ung alder og har gjort det veldig bra så langt, seier Lagerbäck.

For Noreg er berre to sigrar i september nok om det skal bli EM-plass via kvalifiseringsgruppa. Lykkast det ikkje der for dei norske gutane, ventar sluttspelet i Uefas nasjonsliga neste år.

Følgjer faren

Faren Alf Inge Håland spelte 34 A-landskampar for Noreg. Den siste var i 2001. Håland-familien blir ein av ganske få far-son-variantar på landslaget. Alexander Sørloth og pappa Gøran er den hittil siste.

Noreg møter Malta heime 5. september og Sverige borte tre dagar seinare. Etter noko unødvendige poengtap i heimekampar mot både Romania og Sverige, er det norske laget allereie i ein vrien posisjon.

Troppen Lagerbäck offentleggjorde på Ullevaal stadion tysdag inneheldt ikkje så mykje overraskande, kanskje med unntak av Rostov-proffen Mathias Normann (23). Malta heime bør vere heilt overkommelig. Norden-derbyet mot Sverige i Stockholm kan bli tøft.

Kasta bort

Landslagstrenar Lars Lagerbäck seier at om Noreg skal ha ein bra sjanse til å avansere frå gruppa, så må det bli seks poeng i kampane mot Sverige og Romania. Svensken var klar på kvifor det har vorte slik.

– Vi har definitivt kasta bort fire poeng. Vi skal vinne heime både mot Sverige og Romania når vi leier med 2–0. Eg har ikkje vore borti med laga mine at det ikkje har halde inn når vi har leidd med 2-0, sa Lagerbäck.

Sidan førre landslagssamling er Sigurd Rosted, Stefan Strandberg, Martin Linnes, Mohamed Elyounoussi, Mats Møller Dæhli og Ola Kamara ute. Nye i troppen er Tore Reginiussen, Even Hovland, Alexander Sørloth, Haaland og Normann.

