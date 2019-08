Branns Bamba utestengd i fire kampar

sport

Det vart bestemt av disiplinærutvalet i Norges Fotballforbund tysdag. Avgjerda kan ankast.

Det var i eliteseriekampen på søndag på Brann Stadion at episoden som utløyste utestenginga skjedde. Bamba landa oppå Wangberg etter ein duell og følgde opp med å setje ein olboge i hovudet på Tromsøs midtstoppar.

Wangberg måtte ha legehjelp og vart støtta av banen. Han vart send til sjukehus der det vart konstatert hjerneristing.

«Albuen traff hodet til Wangberg med stor fart og kraft, noe som medfører stort skadepotensial, og det medførte også at Wangberg måtte byttes ut» , skriv disiplinærutvalet i grunngivinga si tysdag.

Formildande med beklaging

Vidare heiter det at måten duellen mellom Wangberg og Bamba skjedde på før olbogen til sistnemnde ikkje er formildande i saka, heller ikkje at Bamba var ute av balanse i situasjonen.

«I formildende retning legges det vekt på at spilleren og klubben har beklaget hendelsen. Disiplinærutvalget ønsker å honorere Brann for å ta såpass klar avstand fra slike hendelser i fotballen» , skriv utvalet.

I grunngivinga blir det òg trekt ein parallell til då Kristiansands Aliou Coly vart ilagt karantenen i tre kampar for å ha plassert olbogen sin i ansiktet på ein motspelar i førre sesong. Heilt like er sakene likevel ikkje.

«Selv om foreliggende sak har likhetstrekk med den saken, finner disiplinærutvalget at Bamba har handlet med enda større grad av forsett enn Coly. Det vises her spesielt til at spilleren satte albuen i ansiktet etter at spillerne endte oppå hverandre liggende på bakken, samt at han foretar en bevisst slagbevegelse med albuen» , skriv utvalet.

Angra seg

Avslutningsvis blir det konkludert med at «både allmennpreventive og individualpreventive hensyn» tilseier ein streng reaksjon mot Bamba.

Brann-profilen angra seg i etterkant av episoden på søndag og gav uttrykk for det under treninga på måndag. Han skulle helst sett at episoden ikkje hadde skjedd.

– Eg burde bli suspendert. Eg elskar fotball, og eg likar ikkje å sjå slike ting sjølv. Eg ønsker ikkje at folk gjer slikt på ein fotballbane. Eg må akseptere ein suspensjon om det kjem, sa den angrande syndaren då.

Tysdag kom altså avgjerda disiplinærutvalet i saka.