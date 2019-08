Nytt skademareritt for Nora Mørk, ute i fleire månader

sport

Omfanget av skaden vart avdekt under ei MR-undersøking måndag.

Klubben til den norske handballprofilen CSM Bucuresti stadfestar på nettsidene sine at Mørk på nytt har vore uheldig.

«I dag har spelaren gjennomgått en grundig medisinsk sjekk, og resultatet var det vi alle fryktet: Et leddbånd i kneet er alvorlig skadd, skriv klubben.

Vidare heiter det at Mørk no må gjennom ein ny operasjon, og at ho deretter må ta ein pause frå handballen i «noen måneder».

Hovudpersonen sjølv er naturleg nok langt nede etter dei dårlege nyheitene på måndag.

– Eg kan ikkje tru at eg har så mykje uflaks. Eg er veldig lei meg for at denne skaden dukka opp, akkurat no som alt gjekk bra og eg var i god form, seier Mørk.

28-åringen spelte den første kampen sin for Bucuresti i den rumenske supercupen søndag. Der gjekk det gale. Ho vart hjelpt av banen og fekk behandling.

Mørk kom til Bucuresti frå Györ i sommar. Ho spelte ikkje EM i Frankrike i fjor. Då var ho ute på grunn av ein alvorleg kneskade. Den fekk ho i februar i fjor.

