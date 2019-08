Isinbajeva vil ha Russland-utestenging oppheva før VM

sport

Russland har vore utestengd frå internasjonale konkurransar sidan 2015 etter dopingavsløringar. Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) har samtidig gitt russiske utøvarar løyve til å konkurrere under nøytralt flagg.

Måndag sa Jelena Isinbajeva, som er medlem i Den internasjonale olympiske komiteen, at IAAF «definitivt» bør sleppe Russland inn i varmen igjen. Ho meiner leiinga i det russiske forbundet har oppfylt dei krava som er lagde fram dei.

IAAF har på si side uttrykt bekymring over at Russland kan vere i ferd med å gå tilbake på tidlegare løfte, som at trenarar som er involverte i doping skal utestengast.

Søndag sa IAAF-president Sebastian Coe til nyheitsbyrået AP at Russland «teknisk sett» kan bli sleppt inn i varmen i forkant av VM-ET i haust i Qatar.

